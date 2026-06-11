11-Jährige geriet mit Fuß unter 5-Tonnen-Stapler

Plötzlich mit Schuh an Vorderreifen geraten

Aus Unachtsamkeit geriet das Kind mit ihrem linken Schuh an den linken Vorderreifen und wurde dadurch unter den Reifen gezogen. Das Mädchen wurde in der Folge eingeklemmt. Die Schülerin wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit schweren Verletzungen im Bereich des linken Fußes mit dem Notarzthubschrauber Martin 8 ins Krankenhaus Zams geflogen.