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Unfall im Ötztal

11-Jährige geriet mit Fuß unter 5-Tonnen-Stapler

Tirol
11.06.2026 20:52
Der Hubschrauber Martin 8 flog das Kind ins Krankenhaus (Symbolbild).
Der Hubschrauber Martin 8 flog das Kind ins Krankenhaus (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Die Fahrt mit einem Gabelstapler im Tiroler Ötztal endete am Donnerstag mit einem schlimmen Zwischenfall. Leidtragende war eine 11-jährige Schülerin. Sie war zunächst auf dem Fahrzeug gestanden ...

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Gegen 17.15 Uhr lenkte ein 35-jähriger Einheimischer einen fünf Tonnen schweren Gabelstapler rückwärts aus einer Garagenausfahrt. Auf der linken Seite des Staplers, auf dem dortigen Einstiegsbrett, stand während der Fahrt ein elfjähriges einheimisches Mädchen.

Plötzlich mit Schuh an Vorderreifen geraten
Aus Unachtsamkeit geriet das Kind mit ihrem linken Schuh an den linken Vorderreifen und wurde dadurch unter den Reifen gezogen. Das Mädchen wurde in der Folge eingeklemmt. Die Schülerin wurde nach der Erstversorgung durch die Rettung mit schweren Verletzungen im Bereich des linken Fußes mit dem Notarzthubschrauber Martin 8 ins Krankenhaus Zams geflogen.

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