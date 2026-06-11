Medizinischer Notfall kurz vor dem WM-Auftaktspiel

Alarmierende Szenen bei der Eröffnung der Fußball-Weltmeisterschaft! Kurz vor dem Anpfiff des Auftakts Mexiko gegen Südafrika kam es auf den Rängen des Aztekenstadions zu einem medizinischen Notfall.
Die Fußball-Weltmeisterschaft soll Fans aus aller Welt zusammenbringen. Bei der Eröffnungspartie zwischen Gastgeber Mexiko und Südafrika kam es allerdings zu einem dramatischen Zwischenfall auf den Tribünen.
Mann erlitt Herzinfarkt
Wie das mexikanische Nachrichtenportal „Milenio“ berichtet, mussten während der Partie im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt Notärzte eingreifen. Auch die mexikanische Stadtregierung bestätigte den Vorfall auf X. Demnach hatte ein „ausländischer Mann einen Herzinfarkt erlitten“.
Angaben zur Nationalität des Mannes machten die Behörden nicht. Laut Medienberichten soll es ein Deutscher gewesen sein. Der Fan wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand sei stabil, heißt es.
Der medizinische Notfall ereignete sich vor den Augen von mehr als 80.000 Zuschauern. Insgesamt bietet das Aztekenstadion in Mexiko-Stadt Platz für 80.824 Fans und war zum WM-Auftakt entsprechend gut gefüllt.
Während auf dem Spielfeld der sportliche Startschuss für die Weltmeisterschaft fiel, sorgten die dramatischen Szenen auf der Tribüne für große Besorgnis.
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