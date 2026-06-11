So etwas gab es in einem Eröffnungsspiel noch nie

„Wir haben jetzt schon so viele Glatt-Rote Karten im ersten Spiel, wie in den letzten beiden Weltmeisterschaften“, stellte ORF-Kommentator Oliver Polzer nach der zweiten Roten Karte der Südafrikaner schmunzelnd fest. Nur wenige Minuten stellte Wilton Sampaio, der Unparteiische aus Brasilien auch einen Mexikaner direkt vom Feld – eine historische Marke bei einer WM-Endrunde.