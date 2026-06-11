So etwas gab es in einem Eröffnungsspiel noch nie

Das gab es noch nie in der WM-Geschichte. Beim Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika zeigte der Schiedsrichter gleich drei Mal Glatt-Rot.
„Wir haben jetzt schon so viele Glatt-Rote Karten im ersten Spiel, wie in den letzten beiden Weltmeisterschaften“, stellte ORF-Kommentator Oliver Polzer nach der zweiten Roten Karte der Südafrikaner schmunzelnd fest. Nur wenige Minuten stellte Wilton Sampaio, der Unparteiische aus Brasilien auch einen Mexikaner direkt vom Feld – eine historische Marke bei einer WM-Endrunde.
Historische Marke
Denn es war nicht nur das erste Mal, dass drei Rote Karten in einem WM-Eröffnungsspiel gezeigt wurden, sondern auch erst das vierte Mal in der Geschichte, dass ein Schiedsrichter so viele Spieler in einem einzigen Spiel unter die Dusche schickte.
Südafrika nur noch zu neunt
Sphephelo Sithole war der erste Spieler, der im Eröffnungsspiel einer Weltmeisterschaft des Platzes verwiesen wurde, seit Marco Etcheverry 1994 für Bolivien gegen Deutschland. Der Südafrikaner zog bei einem Mexiko-Angriff die Notbremse. Sein eingewechselter Teamkollege Themba Zwane folgte ihm nach einer Tätlichkeit in der 84. Minute in die Kabine.
Doch der Schiedsrichter hatte noch nicht genug – kurz vor dem Schlusspfiff sah auch der Mexikaner Cesar Montes die Rote Karte. Dieser verhinderte ebenfalls eine klare Torchance der Südafrikaner und muss nun eine Sperre absitzen.
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