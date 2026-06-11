In dieser Statistik führt Südafrika sogar mit 10:1

Superstar nur in Liga 2

In einer Statistik führt Südafrika aber klar mit 10:1! Denn laut transfermarkt.at waren bisher in der Historie der österreichischen Bundesliga zehn Spieler aus Südafrika im Einsatz, aus Mexiko war es nur einer. Edgar Garcia de Dios absolvierte 1996 zwölf Spiele für den FC Linz. Sein berühmter Landsmann, Hugo Sanchez, war zuvor ja nur in der 2. Liga für die Linzer aufgelaufen.