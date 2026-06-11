WM-Auftakt! Mexiko gegen Südafrika ab 21 Uhr LIVE

Auf den Tag genau vor 16 Jahren hieß das Eröffnungsspiel schon einmal Mexiko gegen Südafrika. Mexiko holte gegen den damaligen WM-Veranstalter Südafrika ein 1:1, ein Ergebnis, mit dem man sich diesmal nicht begnügen will. Die Vorzeichen stehen gut. Die Mexikaner sind seit acht Spielen ungeschlagen und haben auch gegen die europäischen Top-Mannschaften Portugal und Belgien remisiert. Mit einem Mix aus Routiniers und Spielern einer neuen Generation will Teamchef Javier Aguirre mit seiner Mannschaft gleich den Grundstein dafür legen, auch bei der dritten Heim-WM nach 1970 und 1986, als es jeweils bis ins Viertelfinale ging, den Aufstieg aus der Gruppe zu schaffen.