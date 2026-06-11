Ehemaliger ÖFB-Teamspieler verlässt den WAC!

28-mal lief er für das österreichische Nationalteam auf, absolvierte insgesamt 495 Bundesliga-Spiele und leitete bis zuletzt als Geschäftsführer die Fußball-Akademie des Bundesligisten WAC. Nun trennen sich die Wege von Walter Kogler und den Wolfsbergern. Seine Sicht der Dinge, die Zukunftsvision der AKA, ein möglicher Nachfolgekandidat und eine gepachtete Tankstelle. . .