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Ehemaliger ÖFB-Teamspieler verlässt den WAC!

Fußball National
11.06.2026 21:57
(Bild: GEPA)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

28-mal lief er für das österreichische Nationalteam auf, absolvierte insgesamt 495 Bundesliga-Spiele und leitete bis zuletzt als Geschäftsführer die Fußball-Akademie des Bundesligisten WAC. Nun trennen sich die Wege von Walter Kogler und den Wolfsbergern. Seine Sicht der Dinge, die Zukunftsvision der AKA, ein möglicher Nachfolgekandidat und eine gepachtete Tankstelle. . .

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Drei Jahre lang leitete Walter Kogler die Akademie von Bundesligist WAC. Jetzt aber war‘s das, gehen die beiden künftig getrennte Wege. . .

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