„Bahnbrechender“ Deal zwischen FIFA und FIFPRO

FIFPRO stellt Rechtsmaßnahmen gegen FIFA ein

Die FIFPRO wiederum bekennt sich zum internationalen Spielkalender und unterstützt Regeln, die Vereine dazu verpflichten, Spieler für Länderspiele freizustellen. Zudem zieht sich die Gewerkschaft von allen laufenden Rechtsstreitigkeiten mit der FIFA zurück und ruft ihre nationalen Mitgliedsverbände auf, sich von der milliardenschweren Sammelklage der niederländischen Stiftung „Justice for Players“ (JfP) zu distanzieren. FIFPRO-Mitglied in Österreich ist die Spielergewerkschaft Vereinigung der Fußballer (VdF). Diese hatte sich im Vorjahr der Klage – es geht um mehr Rechte von Fußball-Profis – angeschlossen. Das weitere Vorgehen in der Causa ist noch unklar.