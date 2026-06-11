Jetzt offiziell: Real Madrid präsentiert Mourinho!

Trainingsauftakt am 13. Juli

Mourinho folgt in Madrid auf Alvaro Arbeloa, der die Königlichen nicht zurück in die Erfolgsspur führen konnte und am Ende ohne Titel blieb. In der Königsklasse war der Hauptstadtclub im Viertelfinale am FC Bayern München gescheitert, in der Meisterschaft hatte man wieder gegen Erzrivale FC Barcelona das Nachsehen. Arbeloa hatte seinen Abgang schon im Mai verkündet. Trainingsauftakt bei Real ist am 13. Juli.