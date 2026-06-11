Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Durchbruch”

Trump bläst angekündigte Iran-Angriffe ab

Außenpolitik
11.06.2026 21:12
Erst Stunden zuvor hatte Trump schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht auf Freitag ...
Erst Stunden zuvor hatte Trump schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht auf Freitag angekündigt.(Bild: AP/Manuel Balce Ceneta)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat die für Donnerstagabend angekündigten schweren Angriffe auf den Iran abgesagt.

0 Kommentare

Der Republikaner begründete die Entscheidung auf der Plattform Truth Social mit Gesprächen, die die höchste Ebene der iranischen Führung erreicht hätten. Nach Trumps Darstellung sind Verhandlungen über eine Befriedung des Konflikts einem Durchbruch nahe. Er schrieb, dass Gespräche und endgültige Punkte im Detail von allen beteiligten Parteien gebilligt worden seien.

Darunter seien die Vereinigten Staaten, Israel, Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Katar, die Türkei, Pakistan, Bahrain, Kuwait, Jordanien, Ägypten und andere. Trump stellte sogar eine Unterzeichnung in Aussicht – Zeitpunkt und Ort würden in Kürze bekanntgegeben. Am Aktienmarkt legten die Kurse im Zuge der Ankündigung zu.

Seit Wochen gab es Bemühungen um ein Rahmenabkommen über ein Ende des Krieges. Dieses würde voraussichtlich zunächst vertiefte Verhandlungen bedeuten. Zuletzt gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass es zu bedeutenden Annäherungen in den Hauptkonfliktpunkten zwischen den USA und dem Iran gekommen war.

Trump schrieb weiter, die US-Seeblockade gegen iranische Schiffe und Häfen werde bis zum endgültigen Abschluss einer Vereinbarung vollständig bestehen bleiben. Die USA hatten damit auf die faktische Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran reagiert.

Eine Person sitzt im seichten Wasser, während Fracht- und Handelsschiffe in der Straße von ...
Eine Person sitzt im seichten Wasser, während Fracht- und Handelsschiffe in der Straße von Hormuz vor Anker liegen.(Bild: AP/Amirhosein Khorgooi)

Kehrtwende binnen weniger Stunden
Erst Stunden zuvor hatte Trump schwere Angriffe auf den Iran für die Nacht auf Freitag angekündigt. Die USA würden das Land „sehr hart“ treffen, schrieb er auf Truth Social. Er drohte Teheran außerdem damit, in nicht allzu ferner Zukunft die für Irans Ölindustrie wichtige Insel Kharg sowie andere Öl-Infrastrukturpunkte zu übernehmen. Washington würde die „vollständige Kontrolle“ über Irans Öl- und Gasmärkte erlangen.

Auf der Insel Kharg im Persischen Golf befindet sich Irans wichtigster Ölhafen. Dort wird fast der gesamte Ölexport der Islamischen Republik umgeschlagen. Sie ist daher von strategisch großer Bedeutung. Trump wollte damit den Druck auf den Iran in den stockenden diplomatischen Bemühungen erhöhen.

Zuletzt mehrfach gegenseitige Angriffe
Die USA und der Iran beschossen sich in der Nacht auf Donnerstag erneut heftig gegenseitig. Bereits in der Nacht auf Mittwoch hatte es gegenseitige Angriffe gegeben. Eigentlich gilt zwischen den Kriegsparteien seit zwei Monaten eine Feuerpause.

Laut iranischen Medien wurden bei Angriffen in der Provinz Teheran drei Menschen verletzt. Das Portal „Mehr“ berichtete zugleich unter Berufung auf offizielle Stellen, in der Früh sei in der Straße von Hormuz ein Boot, das mit Grundnahrungsmitteln beladen gewesen sei, von einem Geschoss der USA getroffen worden. Die Besatzung sei gerettet worden. Das US-Militär sprach von Angriffen auf militärische Überwachungs- und Kommunikationsanlagen sowie Anlagen der Flugabwehr im Iran.

Lesen Sie auch:
Regimetreue Demonstranten in Iran mit einem Porträt, das den US-Präsidenten als Teufel ...
Droht offener Krieg?
Die wichtigsten Antworten zur Iran-Eskalation
11.06.2026
Straße von Hormuz zu?
Erneute US-Angriffe auf Ziele im Iran gestartet
11.06.2026

Wie der Iran auf die jüngsten US-Angriffe reagierte
Das iranische Außenministerium hatte die „großangelegten“ US-Angriffe der vergangenen Nacht scharf verurteilt. Irans Militär drohte nach den US-Angriffen, jedes Schiff, das die für den Öl- und Gashandel wichtige Straße von Hormuz zu passieren versuche, anzugreifen, hieß es in einer vom staatlichen Rundfunk verbreiteten Erklärung der iranischen Militärführung. Zwei Schiffe sollen laut Rundfunk beschossen worden sein.

Das US-Regionalkommando CENTCOM schrieb dagegen auf X: „Handelsschiffe fahren weiterhin heute Nacht in die Straße von Hormuz ein und heraus.“

Der Iran griff außerdem die Golfstaaten Bahrain und Kuwait in der Nacht auf Donnerstag an. Lokalen Behördenangaben zufolge wurde dabei in Bahrain ein elfjähriges Mädchen verletzt. In der Hauptstadt Manama und in dem Ort Hammad seien durch herabfallende Trümmerteile nach der Abwehr von iranischem Drohnenbeschuss zudem mehrere Fahrzeuge in Brand geraten und Wohnhäuser beschädigt worden.

Auch Jordanien fing laut eigenen Angaben in der Nacht 20 aus dem Iran abgefeuerte Raketen ab. Im Osten des Landes hat das US-Militär an einem Stützpunkt unter anderem Kampfflugzeuge stationiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
11.06.2026 21:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Budget vorgestellt
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
Bei Angriffen am Sonntag sei auch die UNESCO-Welterbestätte Tyros im Libanon beschädigt worden.
Kriegsende in Sicht?
Libanon: Präsident bietet Israel Nichtangriffspakt
Verheerendes Feuer
Brasilien: Großbrand zerstört 27 Busse in Busdepot
Beamte der Guardia di Finanza beschlagnahmen kistenweise gefälschte Zigaretten.
XXL-„Tschick-Fabrik“
Rekord-Schlag gegen italienische Zigaretten-Mafia
Taucher dokumentierten die Sichtung.
In Straße von Sizilien
Erstmals Weißer Hai im Mittelmeer gefilmt
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Abfertigung: Erben schauen durch die Finger
101.780 mal gelesen
Sabine T. ist kurz vor ihrer Pensionierung verstorben. Ihre Abfertigung behält der Dienstgeber, ...
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
92.294 mal gelesen
Vizevorsitzender Gregor Schütze geriet mit Peter Westenthaler aneinander.
Gericht
Strobl, die ORF-Kronzeugin und ein Firmen-Mercedes
77.163 mal gelesen
Krone Plus Logo
ORF-Kronzeugin war mit einem Wagen jenes Unternehmens unterwegs, für das die Privatfirma von ...
Innenpolitik
Sparen, investieren, hoffen auf „ein wenig Glück“
1743 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer stellte sein Doppelbudget in „ernsten Zeiten“ vor.
Innenpolitik
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
1596 mal kommentiert
Vizevorsitzender Gregor Schütze geriet mit Peter Westenthaler aneinander.
Außenpolitik
Putin schröpft alle! Ausblick wird immer düsterer
1407 mal kommentiert
Putin greift tief in die Taschen der Russen.
Mehr Außenpolitik
„Durchbruch”
Trump bläst angekündigte Iran-Angriffe ab
Die ORF-Wahl live
Entscheidung wohl erst zur Geisterstunde
Neuer Budget-Knaller
„Skeptische“ NEOS wollen Altersteilzeit eindampfen
Aktivisten misshandelt
Meloni schießt gegen Israels radikalsten Minister
Droht offener Krieg?
Die wichtigsten Antworten zur Iran-Eskalation
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf