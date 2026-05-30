Große Trauer! Präsident starb kurz nach Derbysieg

Große Trauer bei Regionalliga-West-Klub St. Johann. Vereinspräsident Josef Klingler verstarb nur wenige Stunden nach dem 6:1-Sieg seines Klubs im Derby gegen Wals-Grünau.
Sein Verein hatte Freitagabend noch einen fulminanten 6:1-Sieg gegen Wals-Grünau gefeiert. Da konnte St. Johanns Präsident Josef Klingler aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein. Nur wenige Stunden später verstarb der langjährige Präsident, der bis zuletzt Feuer und Flamme für die Pongauer war und auch noch die Verlängerung mit Trainer Bernhard Kletzl fixierte.
Der 83-Jährige war rund 20 Jahre Vereinsboss in St. Johann. Dabei erlebte er zahlreiche Highlights mit dem Klub. Darunter fallen beispielsweise die ÖFB-Cup-Spiele gegen Rapid, den LASK oder Sturm Graz. Unter seiner Führung war St. Johann auch fixer Bestandteil von Österreichs dritthöchster Spielklasse.
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