Große Trauer! Präsident starb kurz nach Derbysieg

Sein Verein hatte Freitagabend noch einen fulminanten 6:1-Sieg gegen Wals-Grünau gefeiert. Da konnte St. Johanns Präsident Josef Klingler aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr dabei sein. Nur wenige Stunden später verstarb der langjährige Präsident, der bis zuletzt Feuer und Flamme für die Pongauer war und auch noch die Verlängerung mit Trainer Bernhard Kletzl fixierte.