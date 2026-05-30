Bablers Eigenexpertise

Es seien ohnedies „nur“ 129.000 Euro, die Vizekanzler Andreas Babler im ersten Quartal dieses Jahres in seiner Funktion als Kulturminister der Republik für externe Beratung ausgegeben hat, will man das Thema von vorneherein kleinreden. Notwendig sei dies im Zuge des Auswahlverfahrens für die Neubesetzung diverser Museums-Manager geworden. So heißt es zumindest in einer Beantwortung des Babler-Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der blauen Opposition.

EINERSEITS mag dieser sechsstellige Betrag im Vergleich zu den Milliardenlöchern, die sich derzeit im heimischen Staatshaushalt auftun, tatsächlich vernachlässigenwert sein.