Bablers Eigenexpertise

Es seien ohnedies „nur“ 129.000 Euro, die Vizekanzler Andreas Babler im ersten Quartal dieses Jahres in seiner Funktion als Kulturminister der Republik für externe Beratung ausgegeben hat, will man das Thema von vorneherein kleinreden. Notwendig sei dies im Zuge des Auswahlverfahrens für die Neubesetzung diverser Museums-Manager geworden. So heißt es zumindest in einer Beantwortung des Babler-Ministeriums auf eine parlamentarische Anfrage der blauen Opposition.
EINERSEITS mag dieser sechsstellige Betrag im Vergleich zu den Milliardenlöchern, die sich derzeit im heimischen Staatshaushalt auftun, tatsächlich vernachlässigenwert sein.
ANDERERSEITS gibt vor allem die Begründung des Babler-Ministeriums für diese externe Auftragsvergabe zu denken. Da heißt es nämlich wortwörtlich: „Gerade im Hinblick auf spezifische Themenkomplexe kann es vorkommen, dass es mangels vorhandener Eigenexpertise notwendig ist, externe Expert:innen heranzuziehen“
Ganz abgesehen vom pflichtschuldigen Gendern in dieser Anfragebeantwortung muss man auch wissen, dass es vor der Auftragsvergabe keinerlei Ausschreibung seitens des Kulturministeriums gab. Eines darf man vermuten: Da werden schon der SPÖ nahestehende „Expert:innen“ zum Zug gekommen sein. Aufhorchen lässt auch, dass der Kulturminister zugibt, selbst keine Expertise zu haben. Was wohl ganz allgemein auf ihn und seine Arbeit zutreffen dürfte.
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