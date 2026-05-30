Kärntner tauschte Lkw gegen Luxusleben als Model

Christoph Leitner – der Sohn des vor allem unter Jägern bekannten Präparatormeisters Eric Leitner – hat es geschafft. Der „Krone“ verriet der 31-Jährige in einem persönlichen Gespräch, welche Stars er in West-Hollywood trifft, aber auch, dass der Weg dorthin alles andere als glamourös war. „Ich habe mehr überlebt als gelebt“, sagt Christoph offen.