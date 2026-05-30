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Kärntner tauschte Lkw gegen Luxusleben als Model

Kärnten
30.05.2026 10:00
Der Kärntner Christoph Leitner lebt den amerikanischen Traum.
Der Kärntner Christoph Leitner lebt den amerikanischen Traum.(Bild: Christoph Leitner/zvg)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Christoph Leitner lebt den Traum vieler – und kennt die Schattenseiten der Glamourwelt. Der 31-Jährige von der Drautaler Kreuzen (Kärnten) lebt in Los Angeles, arbeitet für internationale Luxusmarken, trifft Stars in West Hollywood – und baut nebenbei sein eigenes Fotostudio-Imperium auf. Doch der Weg dorthin war alles andere als glamourös.

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Christoph Leitner – der Sohn des vor allem unter Jägern bekannten Präparatormeisters Eric Leitner – hat es geschafft. Der „Krone“ verriet der 31-Jährige in einem persönlichen Gespräch, welche Stars er in West-Hollywood trifft, aber auch, dass der Weg dorthin alles andere als glamourös war. „Ich habe mehr überlebt als gelebt“, sagt Christoph offen.

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