Kärntner tauschte Lkw gegen Luxusleben als Model

Christoph Leitner lebt den Traum vieler – und kennt die Schattenseiten der Glamourwelt. Der 31-Jährige von der Drautaler Kreuzen (Kärnten) lebt in Los Angeles, arbeitet für internationale Luxusmarken, trifft Stars in West Hollywood – und baut nebenbei sein eigenes Fotostudio-Imperium auf. Doch der Weg dorthin war alles andere als glamourös.
Christoph Leitner – der Sohn des vor allem unter Jägern bekannten Präparatormeisters Eric Leitner – hat es geschafft. Der „Krone“ verriet der 31-Jährige in einem persönlichen Gespräch, welche Stars er in West-Hollywood trifft, aber auch, dass der Weg dorthin alles andere als glamourös war. „Ich habe mehr überlebt als gelebt“, sagt Christoph offen.
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