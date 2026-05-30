Arzttermine, OPs: Bitte warten!

Es ist noch gar nicht so lange her, dass SPÖ-Chef Andreas Babler einen Rechtsanspruch auf eine staatlich garantierte medizinische Versorgung binnen 14 Tagen angekündigt hat.
15 Monate später sind wir davon meilenweit entfernt. Bei Kinder- und Jugendpsychiatern muss man durchschnittlich 90 Tage, in der Augenheilkunde 44 Tage, beim Lungenfacharzt 36 Tage auf einen Termin warten. Kassenpraxen nehmen gar keine neuen Patientinnen und Patienten mehr auf, und selbst mit privater Zusatzversicherung heißt es: Bitte warten! Bei Hüft- oder Knieoperationen monate-, manchmal sogar jahrelang.
Die Kürzungen des Wissenschaftsministeriums, gegen die am Mittwoch und Donnerstag Zigtausende in ganz Österreich auf die Straße gegangen sind, treffen die Medizinunis und somit auch das größte Krankenhaus Österreichs und eines der bedeutendsten in Europa, das Wiener AKH. Dort müssten 200 Ärzte gehen, warnt Rektor Markus Müller vor den Auswirkungen der Sparmaßnahmen. Und weist darauf hin, dass unsere Medizin noch immer zu sehr auf Reparatur ausgerichtet sei, dabei wäre Prävention deutlich billiger.
Um wirklich nachhaltig zu sparen, müsste also das kränkelnde System repariert werden, aber dafür hat ein Gesundheitsminister praktisch keine Hebel. Entweder sträuben sich die Kassen oder die Länder. „Der Bund ist nur der Bankomat“, wie es ein ehemaliger Gesundheitsminister einmal ausgedrückt hat. Und die Leidtragenden sind wieder einmal die Patienten.
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