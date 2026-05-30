Arzttermine, OPs: Bitte warten!

Die Kürzungen des Wissenschaftsministeriums, gegen die am Mittwoch und Donnerstag Zigtausende in ganz Österreich auf die Straße gegangen sind, treffen die Medizinunis und somit auch das größte Krankenhaus Österreichs und eines der bedeutendsten in Europa, das Wiener AKH. Dort müssten 200 Ärzte gehen, warnt Rektor Markus Müller vor den Auswirkungen der Sparmaßnahmen. Und weist darauf hin, dass unsere Medizin noch immer zu sehr auf Reparatur ausgerichtet sei, dabei wäre Prävention deutlich billiger.