Ersthelfer als Lebensretter bei brennendem Wagen

Ein schlimmer Unfall ereignete sich Freitag Abend auf der Auffahrtsrampe der A2 in Kottingbrunn, Bezirk Baden (NÖ). Ein VW-Transporter kam bei der Auffahrt auf die Südautobahn in Richtung Wien von der Fahrbahn ab, prallte frontal gegen eine Betonwand und fing Feuer.
Großes Glück hatte der Lenker des Transporters, denn Ersthelfer konnten den Schwerverletzten gerade noch rechtzeitig aus dem bereits brennenden Wagen befreien, ehe dieser in Vollbrand stand. Er wurde mit dem ÖAMTC-Notarzthubschrauber Christophorus 3 ins Krankenhaus transportiert.
Auffahrt Richtung Wien wurde gesperrt
Umgehend wurde die betroffene Auffahrt Richtung Wien gesperrt. Da der verletzte Lenker bereits im Freien war, als die Feuerwehr eintraf, wurde von der Mannschaft des Vorausfahrzeuges sofort die Brandbekämpfung mit einer Löschleitung unter Atemschutz gestartet. Teile der Wiese brannten da ebenfalls bereits. Weitere Feuerwehreinsatzkräfte errichteten einen Sichtschutz, unterstützten die Löschmaßnahmen und die Rettungskräfte.
Nach ca. eineinhalb Stunden konnte die Sperre der Auffahrtsrampe Richtung Wien wieder aufgehoben werden.
Die Feuerwehr bedankt sich bei den beherzten Ersthelfern, die nicht gezögert haben und den schwer verletzten Lenker aus dem brennenden Unfallwrack befreiten – und ihm somit das Leben retteten.
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