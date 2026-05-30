Ersthelfer als Lebensretter bei brennendem Wagen

Auffahrt Richtung Wien wurde gesperrt

Umgehend wurde die betroffene Auffahrt Richtung Wien gesperrt. Da der verletzte Lenker bereits im Freien war, als die Feuerwehr eintraf, wurde von der Mannschaft des Vorausfahrzeuges sofort die Brandbekämpfung mit einer Löschleitung unter Atemschutz gestartet. Teile der Wiese brannten da ebenfalls bereits. Weitere Feuerwehreinsatzkräfte errichteten einen Sichtschutz, unterstützten die Löschmaßnahmen und die Rettungskräfte.