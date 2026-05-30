Drohnensichtung! Airport München komplett gesperrt

„Lage unklar“

Derzeit sind zahlreiche Polizeikräfte vor Ort. Sie erkunden das Flughafengelände und prüfen mögliche weitere Hinweise auf die Drohne. Auch ein Hubschrauber stehtim Einsatz und sucht nach der Drohne. Die Lage sei laut Einsatzkräften aktuell „unklar”.