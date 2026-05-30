Helikopter im Einsatz
Drohnensichtung! Airport München komplett gesperrt
Wieder Drohnenalarm in der bayrischen Landeshauptstadt München: Seit 9 Uhr ist der Flughafen komplett dicht. Auf beiden Start- und Landebahnen geht nichts mehr.
„Gegen 9 Uhr hatten Piloten eine verdächtige Wahrnehmung gemacht“, bestätigte der Bundespolizeisprecher gegenüber der „Bild“-Zeitung.
Demnach soll im Bereich des Flughafens ein möglicherweise unbefugtes Flugobjekt gesichtet worden sein. Dabei könnte es sich um eine Drohne handeln. Bis „mindestens zehn Uhr” sei der Flughafen noch gesperrt.
„Lage unklar“
Derzeit sind zahlreiche Polizeikräfte vor Ort. Sie erkunden das Flughafengelände und prüfen mögliche weitere Hinweise auf die Drohne. Auch ein Hubschrauber stehtim Einsatz und sucht nach der Drohne. Die Lage sei laut Einsatzkräften aktuell „unklar”.
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