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Collins‘ Sohn wechselt von Salzburg nach München

Fußball National
30.05.2026 10:38
Mathew Collins (l.), der Sohn von Rockstar Phil Collins (r.), verlässt Austria Salzburg.
Mathew Collins (l.), der Sohn von Rockstar Phil Collins (r.), verlässt Austria Salzburg.(Bild: Austria Salzburg)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach nur einer Saison beim SV Austria Salzburg verlässt Mathew Collins, Sohn von Rockstar Phil Collins, den österreichischen Zweitligisten offenbar wieder. Der deutschen „Bild“-Zeitung zufolge wechselt der gebürtige Schweizer zu 1860 München. 

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Nach mehreren Jahren in Deutschland war Collins 2023 zur WSG Tirol gewechselt, wo er erst für die zweite Mannschaft, später auch für die Profis zum Einsatz kam. 2025 dann der Wechsel zu Austria Salzburg, wo es der Mittelfeldspieler jedoch nur auf fünf Pflichtspiele brachte.

Von 2023 bis 2025 kickte Collins für die WSG Tirol.
Von 2023 bis 2025 kickte Collins für die WSG Tirol.(Bild: Björn Schulz)

In München dürfte Collins nun eine neue Herausforderung suchen, wie die „Bild“ schreibt, steht er unmittelbar vor einer Unterschrift bei 1860 München. Dass die „Löwen“ aktuell mit finanziellen Problemen kämpfen, dürfte Collins nicht abschrecken. Bis zum 3. Juni müssen die Bayern 2,7 Millionen Euro nachweisen, andernfalls droht der Verlust der Drittliga-Lizenz. 

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