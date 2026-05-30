16-Jährigem wurde schwerer Rucksack zum Verhängnis

Anwohnerin hörte Schreie

Beim Versuch, über einen Wassergraben zu springen, wurde ihm der aber zum Verhängnis: Der Bursch stürzte in den Graben, wo er mit schweren Beinverletzungen liegen blieb. Eine genaue Angabe des Standortes und auch eine Ortung waren nicht möglich. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchten nach dem 16-Jährigen, bis eine Anwohnerin gegen 12.15 Uhr die Schreie des Jugendlichen hörte und Erste Hilfe leistete.