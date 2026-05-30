16-Jährigem wurde schwerer Rucksack zum Verhängnis

Ein 16-jähriger Militärbegeisterter war am Freitagvormittag bei Prambachkirchen in OÖ in einem Wald unterwegs. Mit dabei hatte er einen schweren Militärrucksack. Der wurde ihm zum Verhängnis, als er über einen Wassergraben springen wollte: Er fiel, brach sich das Bein, musste gesucht werden und kam ins Spital.
Der Unfall löste am Freitagvormittag eine Suchaktion der Polizei und Feuerwehr aus. Gegen 11.20 Uhr informierte der 16-jährige Wanderer aus Prambachkirchen selbst via Telefon die Einsatzkräfte. Er erklärte, dass er „Militär spielen“ wollte. Dazu hatte er einen schweren Rucksack mit dabei.
Anwohnerin hörte Schreie
Beim Versuch, über einen Wassergraben zu springen, wurde ihm der aber zum Verhängnis: Der Bursch stürzte in den Graben, wo er mit schweren Beinverletzungen liegen blieb. Eine genaue Angabe des Standortes und auch eine Ortung waren nicht möglich. Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr suchten nach dem 16-Jährigen, bis eine Anwohnerin gegen 12.15 Uhr die Schreie des Jugendlichen hörte und Erste Hilfe leistete.
Von Feuerwehr gerettet
Nach der notärztlichen Erstversorgung wurde der 16-Jährige von der Feuerwehr aus dem Graben gerettet und anschließend ins Klinikum Wels eingeliefert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.