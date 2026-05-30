Trumps Name muss von Kennedy Center verschwinden

Trump schmeißt nach heftiger Justizklatsche Vorstandsposten hin

Zugleich erklärte der Republikaner, dass er vom Vorsitz des von ihm eingesetzten Direktoriums zurücktrete: „Solange es mir nicht freisteht, das zu tun, was ich besser kann als jeder andere – diese Institution physisch, finanziell und künstlerisch wieder aufzubauen – habe ich keinerlei Interesse daran, einen Weg fortzusetzen, der nur eine hoffnungslose Reise ins ,Nimmerland‘ wäre“, schrieb Trump in seinem Onlinedienst. Er kündigte zugleich an, die Kontrolle über das Center an den Kongress übergeben zu wollen.