Rettung stockt: Risiko für Eingeschlossene zu hoch

Die Gefahren müssten zunächst eingedämmt werden, bevor Versuche gestartet werden könnten, die anderen Männer zu bergen. Er selbst werde im Laufe des Tages in die Höhle steigen, um einen besonders engen und kaum passierbaren Tunnel zu vergrößern. In einem Interview mit australischen Medien hatte er zuvor betont, er sei extra wegen seiner kleinen Statur für diese Aufgabe angefordert worden.