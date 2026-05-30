Letzte French Open? Das sagt Novak Djokovic selbst

Letzter Auftritt in Paris?

Am Ende habe er das Gefühl gehabt, „kaum noch auf den Beinen stehen“ zu können. „Es wäre schön, wenn es im ‚best of three‘-Modus laufen würde“, scherzte er, „aber so ist es nicht.“ Die Chancen auf seinen 25. Grand-Slam-Turniersieg waren in diesem Jahr so gut wie lange nicht, nachdem der Italiener Jannik Sinner in der zweiten Runde ausgeschieden und der Spanier Carlos Alcaraz verletzungsbedingt gar nicht erst angetreten war.