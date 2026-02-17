Bakterien aus Eis gegen gängige Antibiotika immun

5000 Jahre schlummerten die Bakterien im Eis, bevor Forschende sie jetzt an die Oberfläche geholt haben. Der „Superkeim“ aus der Scarisoara-Höhle in Rumänien kann selbst nach Jahrtausenden wieder zum Leben erweckt werden – weder sengende Hitze noch eisige Kälte können ihm etwas anhaben. Die Bakterien fahren einfach den Stoffwechsel für einige Zeit herunter und können so unter extremen Bedingungen überleben.