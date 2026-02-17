Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Superkeim“ entdeckt

Bakterien aus Eis gegen gängige Antibiotika immun

Wissen
17.02.2026 14:00
Die Forschenden fanden die Bakterien in der Scarisoara-Höhle in Rumänien.
Die Forschenden fanden die Bakterien in der Scarisoara-Höhle in Rumänien.(Bild: taviphoto - stock.adobe.com)
Porträt von Mirjam Hangler
Von Mirjam Hangler

Brisante Entdeckung im Eis: In einer rumänischen Eishöhle sind Forschende auf einen „Superkeim“ gestoßen, der Infektionen beim Menschen auslösen kann. Gleichzeitig sind die Bakterien gegen mehrere moderne Antibiotika unempfindlich – das kann gefährlich werden.

0 Kommentare

5000 Jahre schlummerten die Bakterien im Eis, bevor Forschende sie jetzt an die Oberfläche geholt haben. Der „Superkeim“ aus der Scarisoara-Höhle in Rumänien kann selbst nach Jahrtausenden wieder zum Leben erweckt werden – weder sengende Hitze noch eisige Kälte können ihm etwas anhaben. Die Bakterien fahren einfach den Stoffwechsel für einige Zeit herunter und können so unter extremen Bedingungen überleben.

Das Problem daran: Der „Superkeim“ kann für Menschen äußerst gefährlich werden. Denn die Bakterien vom Stamm Psychobacter SC65A.3 können Infektionen auslösen und sind gleichzeitig gegen mindestens zehn moderne Antibiotika immun, wie die Forschenden im Fachmagazin „Frontiers in Microbiology“ schreiben.

Unterirdische Gletscher

  • In der Scarisoara-Höhle haben sich während der Eiszeit unterirdische Gletscher gebildet.
  • Die rumänischen Forschenden bohrten 25 Meter tief ins Eis.
  • Insgesamt gibt die entnommene Probe Auskunft über die vergangenen 13.000 Jahre.
  • Die Bakterien vom Stamm Psychobacter SC65A.3 fanden die Wissenschaftler in einer Schicht, die 5000 Jahre alt ist. 

Gegen gängige Medikamente immun
„Die zehn Antibiotika, gegen die wir Resistenz festgestellt haben, werden häufig zur Behandlung schwerer bakterieller Infektionen in der klinischen Praxis eingesetzt“, wird Studienautorin Cristina Purcarea von mehreren Medien zitiert. Dazu gehören zum Beispiel Antibiotika, die gegen Harnwegsinfektionen oder Tuberkulose eingesetzt werden.

Resistenz könnte zunehmen
Und diese Resistenz kann gefährlich werden: Durch den Klimawandel schmilzt immer mehr Eis, wodurch immer mehr der Jahrtausende alten Bakterien zum Leben erwachen. Die Gene der alten Bakterien können sich dann auf moderne Bakterien ausbreiten und damit das Problem der Resistenz gegen Antibiotika noch verschärfen, warnt Purcarera vom Institut für Biologie Bukarest der Rumänischen Akademie.

Lesen Sie auch:
Bedenklicher Trend: Immer mehr Menschen werden resistent gegen Antibiotika.
Viele Todesfälle
WHO alarmiert: Resistenz gegen Antibiotika steigt
13.10.2025
Antibiotika-Resistent?
Forscherin nimmt Keime mit blauem Laser ins Visier
31.10.2025

Dabei ist das jetzt schon ein Problem: Jedes Jahr sterben in Europa mehr als 35.000 Menschen, weil Bakterien & Co. nicht mehr auf Antibiotika reagieren, schätzt das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten.

Gefahr und Chance gleichzeitig
Doch die Bakterien im Eis eröffnen der Wissenschaft auch neue Chancen. Die Eigenschaften der tausende Jahre alten Bakterien könnten die Medizin zu „neuen Antibiotika, industriellen Enzymen und anderen biotechnologischen Innovationen inspirieren“, erklärt Purcarera.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
17.02.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
168.284 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Oberösterreich
Motorradhersteller KTM steigt aus Partnerfirma aus
154.704 mal gelesen
Der Motorradhersteller aus dem Innviertel trennt sich von seinen Anteilen an der Designagentur ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
133.203 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Innenpolitik
Krankenkasse für Migranten wäre „Schuss ins Knie“
1413 mal kommentiert
Der oberösterreichische FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner ließ mit einem Vorschlag aufhorchen, mit ...
Innenpolitik
Lieber keine lustigen Reden am Aschermittwoch
1101 mal kommentiert
Kanzler Stocker, FPÖ-Chef Kickl: Eine Pointe jagt die andere.
Innenpolitik
Babler nach Machtkampf: „Hand ist ausgestreckt“
883 mal kommentiert
Andreas Babler bleibt Vorsitzender der SPÖ. Die Frage ist, ob er sein Ergebnis von knapp 89 ...
Mehr Wissen
Ungewöhnlich einmalig
Urzeit-Hai aus Bayern sorgt für Rätselraten
Krone Plus Logo
Mit der Puppe im Bett
Mann nach Maß: Warum Frauen „Real Dolls“ kaufen
„Superkeim“ entdeckt
Bakterien aus Eis gegen gängige Antibiotika immun
„Sinnliches Erlebnis“
Erstmals Gebeine des Heiligen Franziskus zu sehen
Falsche „Lösung“
Alkohol für viele Österreicher „Antidepressivum“
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf