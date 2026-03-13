Warum in den Wechseljahren auch die Blase leidet

Es gibt sogar einen Begriff dafür, nämlich „Genitourinary Syndrome of Menopause“ (Urogenitales Menopausensyndrom). Dieses Syndrom beschreibt die vaginalen, urologischen und sexuellen Beschwerden, die durch Östrogenmangel in den Wechseljahren entstehen. Mit Beginn der Menopause sinkt nämlich der Spiegel dieses Hormons stark. Es ist jedoch für die Gesundheit der Blasen‑ und Vaginalschleimhäute essenziell. Daher werden diese dünner und verletzlicher.