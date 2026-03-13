Warum in den Wechseljahren auch die Blase leidet

Tatsächlich steigt ab einem gewissen Alter die Neigung zu Blasenentzündungen – Frauen bilden sich das nicht ein! Aktuelle medizinische Forschung zeigt deutlich: Die hormonellen Veränderungen in den Wechseljahren beeinflussen den gesamten Urogenitaltrakt und machen ihn anfälliger für Harnwegsinfektionen.
Es gibt sogar einen Begriff dafür, nämlich „Genitourinary Syndrome of Menopause“ (Urogenitales Menopausensyndrom). Dieses Syndrom beschreibt die vaginalen, urologischen und sexuellen Beschwerden, die durch Östrogenmangel in den Wechseljahren entstehen. Mit Beginn der Menopause sinkt nämlich der Spiegel dieses Hormons stark. Es ist jedoch für die Gesundheit der Blasen‑ und Vaginalschleimhäute essenziell. Daher werden diese dünner und verletzlicher.
Häufiger Harndrang und Brennen
Die lokale Immunabwehr wird ebenfalls gestört und damit das Mikroklima der Vagina. Mit der Menopause sinkt der Anteil von Lactobazillen, die vorher einen natürlichen Schutz boten. Viele Frauen beklagen dann häufigen Harndrang, Brennen beim Wasserlassen und Schmerzen, bis hin zu vermehrten Entzündungen.
Gerade jetzt, am Übergang zum Frühling, überschätzen überdies viele die Temperaturen und ziehen sich eventuell zu locker an oder setzen sich auf kühle Bänke im Freien. Ein kalter Po und „Eisfüße“ sind dann zwar nicht direkt für einen Harnweginfekt ursächlich, können ihn aber befeuern.
Denn Kälte vermag die Durchblutung (in solchen Fällen im Becken) abzuschwächen, weil sich bei fallenden Temperaturen die Gefäße verengen. Und dann haben Krankheitskeime leichteres Spiel, sich festzusetzen. Daher ist es ratsam, für einen warmen Unterleib und wohlige Füße zu sorgen.
Ausreichend trinken
Ebenfalls sollte man ausreichend Wasser und Tee trinken, um die Harnwege durchzuspülen. Regelmäßig Blase leeren, nicht „zusammenzwicken“. Zur Intimhygiene nur milde Waschsubstanzen verwenden. Mitunter hat sich bei manchen stark betroffenen Frauen Östrogentherapie bewährt. Mit dem Arzt absprechen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.