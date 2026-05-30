Champions-League-Finale zwischen Premiere & Rekord

Bleiben die „Gunners“ ungeschlagen?

Für die letzten der 61.000 Tickets wurden auf Wiederverkaufsplattformen bis zu 8000 Euro angeboten. Die Vorfreude bei den Finalisten ist riesig: „Wir müssen bereit sein und voll angreifen“, sagt Arsenals Star Martin Ödegaard. Die „Gunners“ überstanden als erster Klub die Ligaphase ohne Niederlage, könnten das neunte Team sein, das eine Saison ohne Pleite übersteht. Was im ersten Königsliga-Titel der Klubgeschichte münden würde. „Wir haben so viel Arbeit und Überzeugung in das gesteckt, was wir tun, wurden mit einem unglaublichen Tag in Budapest belohnt“, schildert Trainer Mikael Arteta.