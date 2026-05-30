Spritpreisrechner wird jetzt erweitert

Mehrere Einstellungsmöglichkeiten für Abo

Als Abonnent kann man sich die Tankstellen mit den aktuell fünf günstigsten Preisen in den frei zu wählenden Bezirken zusenden lassen, oder die Tankstellen mit den fünf günstigsten Preisen, die am nächsten zu einem Standort (Adresse) liegen, den man eingeben kann. Auch hier können bis zu fünf unterschiedliche Standorte eingegeben werden.

Zusätzlich kann man sich die Mediane (also die Preise, die den Mittelpunkt der Preisverteilung darstellen) für ganz Österreich, einzelne Bundesländer oder einzelne Bezirke schicken lassen.