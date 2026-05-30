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Spritpreisrechner wird jetzt erweitert

Innenpolitik
30.05.2026 10:00
Preisvergleich wird leichter
Preisvergleich wird leichter(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Der Spritpreisrechner bekommt eine neue Funktion und soll damit den Preisvergleich noch leichter machen. Mittlerweile nutzen 20.000 Menschen täglich dieses Service. Ab jetzt müssen sie dafür nicht extra auf die Homepage. Der Preisvergleich kann als E-Mail abonniert werden.

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Über 55 Millionen Mal haben Autofahrer in Österreich seit 2011 den Spritpreisrechner unter www.spritpreisrechner.at besucht, um sich über die günstigsten Preise für Diesel oder Super in ihrer Nähe zu informieren. Zusammen mit den Onlineangeboten von ÖAMTC und ARBÖ, die ebenfalls die Daten der von der E-Control im Auftrag des Wirtschaftsministeriums betriebenen Preistransparenzdatenbank nutzen, sind es aktuell im Schnitt über 20.000 tägliche Nutzer.

E-Mail zur Wunschzeit
Mit der neuesten Erweiterung des Spritpreis-Services können Preisinformationen für Diesel und Super jetzt abonniert werden, und zwar regelmäßig zur Wunschzeit per E-Mail. Wenn jemand zum Beispiel immer am Weg in die Arbeit um acht Uhr in der Früh tankt, kann er zeitnahe das E-Mail-Abo bestellen. Es können bis zu fünf unterschiedliche Zeiten gewählt werden, zu denen an den zuvor gewählten Tagen die E-Mails mit den Preisinformationen verschickt werden.

Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer hofft auf mehr Wettbewerb
Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer hofft auf mehr Wettbewerb(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)

Mit dem neuen Spritpreis-Service machen wir den Preisvergleich noch einfacher und komfortabler. Gleichzeitig stärken wir den Wettbewerb am Tankstellenmarkt, wenn Verbraucher die Preisunterschiede regelmäßig im Blick haben. Das schafft zusätzliche Anreize für günstige Preise“, so Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer.

Mehrere Einstellungsmöglichkeiten für Abo
Als Abonnent kann man sich die Tankstellen mit den aktuell fünf günstigsten Preisen in den frei zu wählenden Bezirken zusenden lassen, oder die Tankstellen mit den fünf günstigsten Preisen, die am nächsten zu einem Standort (Adresse) liegen, den man eingeben kann. Auch hier können bis zu fünf unterschiedliche Standorte eingegeben werden.

Zusätzlich kann man sich die Mediane (also die Preise, die den Mittelpunkt der Preisverteilung darstellen) für ganz Österreich, einzelne Bundesländer oder einzelne Bezirke schicken lassen.

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Österreichs Spritpreise liegen laut aktuellem E-Control-Bericht zuletzt deutlich unter dem Eurozonen-Schnitt. Das zeige, dass die Margenbegrenzung insgesamt wirkt und die Preisreduktionen bei den Autofahrern angekommen seien. Insbesondere bei den großen Tankstellenketten werde die Margenreduktion laut Bericht mittlerweile zeitnah und stabil eingehalten, betont das Wirtschaftsministerium.

Österreichs Nettotreibstoffpreise liegen zuletzt je nach Produkt rund acht bis zwölf Prozent unter dem Durchschnitt des Euroraums. Die vorgesehene Margenreduktion wurde im Durchschnitt sogar leicht übererfüllt, insbesondere zu Beginn des Monats Mai aufgrund verzögerter Effekte der Mineralölsteuer-Anpassung.

Kleine Tankstellen können dank Verordnung mit den großen mithalten
Kleine Tankstellen können dank Verordnung mit den großen mithalten(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Der Bericht zeigt außerdem Unterschiede zwischen großen Tankstellenketten und kleineren, nicht von der Verordnung erfassten Tankstellen („Gruppe 3“): Während kleinere Tankstellen bei Superbenzin preislich weiterhin mit großen Ketten mithalten können, geraten sie bei Diesel zunehmend unter Wettbewerbsdruck und sind aktuell die teuerste Gruppe.

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