Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tipps für Betroffene

Achtung! Allergie-Anfall droht beim Frühjahrsputz

Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
15.04.2026 15:00
Allergiker reagieren mitunter gereizt auf den Frühjahrsputz.
Allergiker reagieren mitunter gereizt auf den Frühjahrsputz.(Bild: zinkevych - stock.adobe.com)
Porträt von Eva Greil-Schähs
Von Eva Greil-Schähs

Zu Hause einmal so richtig durchzuputzen, bringt frischen Wind in die eigenen vier Wände. Für Allergiker kann das jedoch schnell zur Belastungsprobe werden. Hausstaubmilben, Schimmelsporen, Tierhaare und Pollen werden beim Putzen aufgewirbelt und können „reizende“ Probleme verstärken. So beugen Sie vor.

0 Kommentare

Niesen, tränende Augen, Husten oder Atemnot – diese Symptome quälen oft Allergiker und können auch den Frühjahrsputz vermiesen. Daher liegt es an den Betroffenen, das große „Saubermachen“, das traditionell bei vielen im April stattfindet, gut zu planen.

Wer an einer Pollenallergie leidet, sollte den Frühjahrsputz möglichst an pollenarmen Tagen durchführen. Ein Blick auf den Pollenflugkalender hilft bei der Planung. Ideal sind regnerische Tage, da die Belastung in der Luft dann gering ist.

Medikamente griffbereit halten
Vergessen Sie bei der Vorbereitung auch nicht, Ihre antiallergischen Medikamente griffbereit zu haben: Tabletten, Nasensprays und Augentropfen in der Nähe aufbewahren. Eventuell auch mit dem behandelnden Arzt besprechen.

Um das Einatmen von Allergenen zu reduzieren, empfiehlt sich für sehr empfindliche Allergiker das Tragen von Staubschutz- oder FFP2-Masken. Trockenes Abstauben und auch Staubsaugen wirbeln nämlich unzählige Allergene auf. Empfohlen wird daher, mit feuchten Mikrofasertüchern zu wischen und beim Staubsauger auf Geräte mit speziellen Filtern zurückzugreifen.

Die Haut an den Händen schützen
Wer zu besonders gereizter Haut neigt, zieht am besten Handschuhe an, um sich vor Reizstoffen aus Reinigungsmitteln zu wappnen. Stark parfümierte oder aggressive Reinigungsmittel können überdies die Schleimhäute reizen und allergische Beschwerden verstärken. Geeignet sind milde, geruchsarme oder als allergikerfreundlich deklarierte Produkte. Oft reichen einfache Mittel wie warmes Wasser mit Essig aus.

Beim Frühjahrsputz sollten auch feuchte Ecken, Fensterrahmen und Badezimmer sorgfältig kontrolliert werden. Schimmelsporen können starke allergische Reaktionen auslösen. Kleinere Stellen sollten fachgerecht entfernt werden, bei größerem Befall ist professionelle Hilfe sinnvoll. Regelmäßiges Lüften und ausreichendes Heizen beugen erneutem Schimmelwachstum vor.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
15.04.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Unsichtbare Gefahr
Hauptschlagader-Riss erkennen und richtig handeln
Migräne
Wenn der Kopf Alarm schlägt: Was Betroffenen hilft
Unfruchtbarkeit
Wenn der Traum vom Kind zur Herausforderung wird
Herzgesundheit
Risiko senken: Was Ihr Cholesterin wirklich verrät
Werbung
WERBUNG
MS: Ein JA zur Schwangerschaft
Newsletter

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Götterdämmerung in Ungarn: Orbán ist Geschichte!
721.275 mal gelesen
Die politische Ära von Viktor Orbán in Ungarn ist Geschichte.
Adabei Österreich
„Mr. Ferrari“ Heribert Kasper von Hotel delogiert
130.236 mal gelesen
Sportwagenhändler Heribert Kasper sucht ein neues Zuhause.
Tirol
5-Sterne-Hotel in Flammen: Auch Kirche in Gefahr!
112.572 mal gelesen
Am Dach des Hotels brannte es lichterloh. Aus der angrenzenden Kirche wurden sakrale Gegenstände ...
Österreich
„Zu wenig Gewinn“: OMV umgeht die Spritpreisbremse
1234 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse ist am 1. April in Kraft getreten und seit dem 2. April an den Zapfsäulen ...
Ausland
Trump blockiert Straße von Hormuz mit Militär
913 mal kommentiert
Ab Montag 16.00 Uhr MESZ hat die Seeblockade laut US-Militär begonnen.
Innenpolitik
Damit soll sich Arbeiten für Pensionisten lohnen
838 mal kommentiert
Viele Pensionisten müssen aufgrund der gestiegenen Preise jeden Euro umdrehen.
Mehr Medizinische Vorsorge & Körperbewusstsein
Tipps für Betroffene
Achtung! Allergie-Anfall droht beim Frühjahrsputz
Vorsorge für Männer
Ab wann soll ich zur Prostatauntersuchung gehen?
Aktivierte Arthrose
Hilfe, plötzlich ist das Gelenk akut entzündet!
Deutsche preschen vor:
Verbot von Lachgas und K.o.-Tropfen ab Sonntag
Krone Plus Logo
Mit Hämorrhoiden-Test
Heikles Po-Problem: Darum ist oft das Handy schuld

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf