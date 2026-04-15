Achtung! Allergie-Anfall droht beim Frühjahrsputz

Die Haut an den Händen schützen

Wer zu besonders gereizter Haut neigt, zieht am besten Handschuhe an, um sich vor Reizstoffen aus Reinigungsmitteln zu wappnen. Stark parfümierte oder aggressive Reinigungsmittel können überdies die Schleimhäute reizen und allergische Beschwerden verstärken. Geeignet sind milde, geruchsarme oder als allergikerfreundlich deklarierte Produkte. Oft reichen einfache Mittel wie warmes Wasser mit Essig aus.