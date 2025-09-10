Neurodermitis: Welche Maßnahmen wirklich helfen

Dr. Arnoldner: „Biologika, als Spritze verabreicht, greifen gezielt in das Immunsystem ein und blockieren entzündungsfördernde Botenstoffe. Sie brauchen etwas länger, bis sie ihre volle Wirkung entfalten, zeigen aber sehr gute Verträglichkeit und anhaltende Wirksamkeit. Januskinase-Hemmer, als Tabletten eingenommen, wirken oft sehr rasch. Sie blockieren gezielt Signalwege, die an der Entzündungsreaktion beteiligt sind. Aufgrund ihrer schnellen Wirkung werden sie vor allem dann eingesetzt, wenn eine rasche Besserung notwendig ist.“