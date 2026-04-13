„Mental Load“ verfolgte Astronautin bis ins All

Christina Hammock Koch hat bereits einige Rekorde gebrochen: Die US-Amerikanerin ist die Frau mit dem bislang längsten Weltraumaufenthalt (328 Tage, ISS) und jetzt auch die erste Astronautin, die zum Mond reiste – kürzlich kehrte sie gemeinsam mit dem Rest der Artemis-2-Crew zur Erde zurück. Gerade spricht aber alle Welt über ein älteres Zitat von ihr: Anfang des Jahres war sie auf einer Pressekonferenz gefragt worden, wie sie ihre Familienmitglieder auf die neun Tage dauernde Mondmission vorbereitet.