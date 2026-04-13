„Mental Load“ verfolgte Astronautin bis ins All

Sogar im Weltall bleiben Frauen die Zuständigen, wenn es um unbezahlte Sorgearbeit und den sogenannten „Mental Load“ geht, wie sich aktuell am Beispiel von Christina Hammock Koch zeigt. Ihr Mann soll die Astronautin beim ISS-Einsatz angerufen haben, weil er Dinge zuhause nicht finden konnte.
Christina Hammock Koch hat bereits einige Rekorde gebrochen: Die US-Amerikanerin ist die Frau mit dem bislang längsten Weltraumaufenthalt (328 Tage, ISS) und jetzt auch die erste Astronautin, die zum Mond reiste – kürzlich kehrte sie gemeinsam mit dem Rest der Artemis-2-Crew zur Erde zurück. Gerade spricht aber alle Welt über ein älteres Zitat von ihr: Anfang des Jahres war sie auf einer Pressekonferenz gefragt worden, wie sie ihre Familienmitglieder auf die neun Tage dauernde Mondmission vorbereitet.
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