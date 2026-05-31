„Werde kein weiteres Risiko für Austria zulassen!“

„Krone“: Herr Gollowitzer, wie blicken Sie auf die abgelaufene Saison zurück?Kurt Gollowitzer: „Mit Rang vier, dem internationalen Startplatz wurde unser Ziel erreicht. Wir werden das letzte Geschäftsjahr positiv abschließen, aller Voraussicht nach die eine oder andere Möglichkeit für Verstärkungen haben. Der Erreichen der Conference-League-Ligaphase wäre für den Klub ein wichtiger nächster Schritt.“