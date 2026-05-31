Anwohner verunsichert
Meteor explodiert mit lautem Knall über USA
Ein auf die Erde zusteuernder Meteor ist über dem Nordosten der USA explodiert. Laute Explosionsgeräusche verunsicherten die Anwohner.
Der Feuerball entstand am Samstagnachmittag (Ortszeit, Samstagabend MEZ) über dem Nordosten von Massachusetts und dem Südosten von New Hampshire, wie die US-Raumfahrtbehörde NASA gegenüber der Nachrichtenagentur AFP erklärte.
Sprengkraft entsprach 300 Tonnen TNT
Der Vorfall löste laute Knallgeräusche aus. Die bei der Detonation freigesetzte Energie wurde den Angaben zufolge auf etwa 300 Tonnen TNT geschätzt. Der Meteor bewegte sich demnach mit mehr als 120.000 Stundenkilometern in einer Höhe von rund 64 Kilometern, als er explodierte.
Video: Meteor explodierte über den USA
Laut Medienberichten schätzen Experten den Durchmesser des Meteors auf knapp einen Meter. Höchstwahrscheinlich hätten keine Trümmer die Erdoberfläche erreicht – dann würde es sich um einen Meteoriten handeln.
Die Anwohner waren angesichts der lauten Knallgeräusche alarmiert. Nutzer in Onlinenetzwerken schilderten, diese seien so stark gewesen, dass Häuser gewankt hätten.
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