Ein Fremder wollte Schulkinder in sein Auto locken

Alle sind sensibilisiert

Auch in den Klassen selbst wurden die Schützlinge von deren Lehrern im Verhalten mit Unbekannten aufgeklärt. „Wen ihr nicht kennt, dem dürft ihr auch nicht vertrauen. Auch wenn die Verlockung noch so groß ist und der Mann oder die Frau am Steuer mit Süßigkeiten locken“, so der Appell der Unterrichtenden an die Mädchen und Buben. Der zuständige Posten im nahen Rastenfeld wurde jedenfalls informiert. Die Beamten halten ihre Augen bei Streifenfahrten nun besonders offen.