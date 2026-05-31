Neuer SPÖ-Vorstoß zur Wehrdienstreform

SPÖ als Vermittler in der Dreier-Regierung

„Wir haben monatelang intensiv und konstruktiv verhandelt. Dennoch kommen wir aktuell nicht weiter. Diese Regierung hat in der Vergangenheit bewiesen, imstande zu sein, Lösungen zu liefern. In diesem Sinn unternehmen wir einen Lösungsversuch“, sagt SPÖ-Wehrsprecher Robert Laimer zur „Krone“.

Mit seinem Plan der Mitte, der beide Seiten zusammenbringen soll, würden Landesverteidigung und Zivilschutz gestärkt und gleichzeitig die Lebensplanung junger Menschen nicht beschnitten.