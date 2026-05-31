Strategiewechsel brachte PSG auf Europas Thron

Paris Saint-Germain verteidigte Titel erfolgreich - als zweites Team nach Real Madrid.Geld alleine war dafür zu wenig: Nach zig Misserfolgen führte ein neuer Weg an das Ziel.
Une nuit magique, eine magische Nacht - Paris verteidigt seinen Platz auf Europas Thron, schafft als erst zweites Team nach Real Madrid die erfolgreiche Titelverteidigung in der Champions League. Es ist endlich diese pure Dominanz im europäischen Klub-Fußball, nach der sich die Eigentümer jahrelang gesehnt hatten.
Shopping-Wahn ohne Erfolg
2011 übernahm „Quatar Sports Investments“ den Verein, kam mit einem Masterplan, Milliarden und fragwürdigen Methoden im Gepäck. Das „Luxuskaufhaus“ PSG war geboren – die katarischen Besitzer fluteten den ohnehin schon überhitzten Markt, trieben die Preise mit teils wahnwitzigen Ablösen weiter in die Höhe. Und tätigten Transferausgaben in Höhe von 200 (!) Milliarden Euro. Superstars wie Neymar (Ablöse: 220 Millionen Euro, Rekord!), Kylian Mbappe, Lionel Messi oder Zlatan Ibrahimovic kamen in die „Stadt der Liebe“. Mit nur einem Ziel – dem Henkelpott!
Doch Jahr für Jahr scheiterte das Projekt, gab es neben dem logischen, daher für die Bosse fast uninteressanten Meistertitel bittere Misserfolge. Da halfen auch Star-Trainer wie Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel oder Mauricio Pochettino nichts. Geld alleine war zu wenig. Das mussten auch die Kataris einsehen – und gingen einen neuen Weg, setzten auf Kontinuität statt Shopping-Wahn, auf junge, hungrige Talente und ein homogenes Teamgefüge, in dem nicht der Einzelne, sondern die Mannschaft im Vordergrund steht. Was Coach Luis Enrique, seit Juli 2023 im Amt, verinnerlichte. Auch als er in seiner ersten Saison im Halbfinale der Champions League verlor, hielt man am Spanier fest – und erntet nun den Lohn!
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