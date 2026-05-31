Strategiewechsel brachte PSG auf Europas Thron

Doch Jahr für Jahr scheiterte das Projekt, gab es neben dem logischen, daher für die Bosse fast uninteressanten Meistertitel bittere Misserfolge. Da halfen auch Star-Trainer wie Carlo Ancelotti, Thomas Tuchel oder Mauricio Pochettino nichts. Geld alleine war zu wenig. Das mussten auch die Kataris einsehen – und gingen einen neuen Weg, setzten auf Kontinuität statt Shopping-Wahn, auf junge, hungrige Talente und ein homogenes Teamgefüge, in dem nicht der Einzelne, sondern die Mannschaft im Vordergrund steht. Was Coach Luis Enrique, seit Juli 2023 im Amt, verinnerlichte. Auch als er in seiner ersten Saison im Halbfinale der Champions League verlor, hielt man am Spanier fest – und erntet nun den Lohn!