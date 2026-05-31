Fanmarsch begeisterte – doch der Plan B platzte!

Anreise über Wien

Mittwoch hatte das 20 km von Arsenal entfernte Crystal Palace in Leipzig in der Conference League triumphiert: „Die Klubs kommen sehr gut miteinander aus, wir freuten uns mit ihnen.“ Was er vom dortigen, nunmehrigen Ex-Trainer hält: „Ah, stimmt, Oliver Glasner ist Österreicher. Ein toller Coach, der auch mit Arsenal erfolgreich sein würde – doch wir sind mit Arteta derzeit eigentlich zufrieden“, schmunzelte Tim, der mit seinem Vater und Freunden aus London eingetroffen war: „Wir hielten uns heute auch schon in Österreich auf, sind über Wien angereist.“