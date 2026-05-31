100 Jahre Marilyn Monroe: Die Feministin

Die dümmlich-naive Blondine war sie in Wahrheit nie, die spielte sie nur. Sie war belesen, intelligent und trotz all ihrer Unsicherheiten eine starke Frau, die gegen die männliche Dominanz Hollywoods aufbegehrte. Sie wusste um die Macht ihres Körpers – und in ihrem übertriebenen Hüftschwung, dem roten Kussmund und der gehauchten Stimme steckte eine wunderbar entlarvende Ironie, die viele Zeitgenossen nicht verstanden. Den Studiobossen trotzte sie, indem sie eine eigene Produktionsfirma gründete – damals revolutionär für eine Frau. Sie sprach über den Missbrauch in ihrer Kindheit, als dies noch ein Tabu war, und gab so vielen Opfern eine Stimme.