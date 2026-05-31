Jäger (61) stürzt vor Kameraden in die Tiefe – tot

Das Unglück passierte laut Polizei kurz nach 16 Uhr im Jagdrevier „Oberried“ im Gemeindegebiet von Längenfeld – auf einer Seehöhe von rund 1800 Meter. Der 61-jährige Jäger war gemeinsam mit zwei Jagdkameraden mit Instandhaltungsarbeiten am dortigen Jägersteig beschäftigt. Die drei Waidmänner fertigten im weglosen, steilen und felsdurchsetzten Gelände eine Seilversicherung an, heißt es vonseiten der Ermittler.