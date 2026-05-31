Jäger (61) stürzt vor Kameraden in die Tiefe – tot

Tragisches Unglück am Samstagnachmittag im Tiroler Ötztal! Ein 61-jähriger Jäger stürzte in Längenfeld vor den Augen zweier Jagdkameraden über steiles Gelände ab und zog sich dabei derart schwere Verletzungen zu, dass er wenig später in der Innsbrucker Klinik verstarb.
Das Unglück passierte laut Polizei kurz nach 16 Uhr im Jagdrevier „Oberried“ im Gemeindegebiet von Längenfeld – auf einer Seehöhe von rund 1800 Meter. Der 61-jährige Jäger war gemeinsam mit zwei Jagdkameraden mit Instandhaltungsarbeiten am dortigen Jägersteig beschäftigt. Die drei Waidmänner fertigten im weglosen, steilen und felsdurchsetzten Gelände eine Seilversicherung an, heißt es vonseiten der Ermittler.
Während der eine Jagdkamerad den Notruf absetzte, stieg der andere zum 61-Jährigen ab und leistete Erste Hilfe.
Die Ermittler von der Polizei
Ausgerutscht und abgestürzt
Nachdem die Arbeiten abgeschlossen waren, marschierten die drei Männer zurück in Richtung ihrer Jagdhütte. Am Weg dorthin passierte es dann! Der 61-Jährige rutschte plötzlich aus und stürzte vor den Augen seiner Kameraden sich mehrmals überschlagend rund 30 bis 40 Meter über das steile Gelände in die Tiefe!
Mittels Hubschraubertau geborgen
„Während der eine Jagdkamerad den Notruf absetzte, stieg der andere zum 61-Jährigen ab und leistete Erste Hilfe“, schildern die Ermittler. Der Jäger erlitt beim Absturz schwerste Verletzungen. Er wurde nach der Erstversorgung mittels Tau des Notarzthubschraubers geborgen und anschließend in die Innsbrucker Klinik geflogen.
Die Ärzte konnten dem 61-Jährigen jedoch nicht mehr helfen. Die Verletzungen waren zu schwer – der Jäger verstarb wenig später.
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