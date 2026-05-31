Neue Generation! Teenager rücken ins Rampenlicht

Das ist bei Kouame anders. Doch wirkt der 17-Jährige über seine Jahre hinaus reif. Auf dem Platz spielt er mit Hirn, bei Pressekonferenzen antwortet er mit Bedacht. „Er ist nicht nur technisch, sondern physisch und mental stark“, meint Trainer Liam Smith. „In Gesprächen wirkt er wie ein Erwachsener.“ Gegen Alejandro Tabilo war gestern der Tank leer, aber Kouame hatte sein Soll mehr als erfüllt.