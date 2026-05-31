Paket-Steuer und Streaming-Abgabe sind großartig

Die Paket-Steuer ist toll

Dass die Bundesregierung den Österreich-Aufschlag bei Lebensmitteln in Brüssel bekämpft, während sie mit der Paketabgabe von zwei Euro pro Stück einen solchen einführen will, zeigt, wie intellektuell flexibel sie ist. Finanziert soll damit die Halbierung der Mehrwertsteuer werden. Wenn ich also 3,5 Kilo Butter esse, habe ich jene zwei Euro gespart, die ich für das Paket aus der Internet-Apotheke mit dem rezeptfreien Antazidum gegen Sodbrennen brauche. Es gibt nur Gewinner.