Olympia-Rodelhelden haben Modelabel gegründet

Die Rodel-Helden Thomas Steu und Jonas Müller verzückten bei den Olympischen Spielen mit ihren Silbermedaillen und flotten Sprüchen die Fans. Auch bei ihrem Besuch bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel zeigten sie, dass sie nicht auf den Mund gefallen sind. Dazu verrieten die beiden, dass sie mit ihren Teamkollegen Nico Gleirscher und Noah Kallan ein Modelabel gegründet haben.
Unter den 21.500 Fans an den ersten drei Tagen der Austrian Alpine Open in Kitzbühel waren auch zwei Rodel-Helden. Thomas Steu, der bei Olympia in Cortina mit Wolfgang Kindl Silber im Doppelsitzer gewann, ist voll reingekippt in den Golfsport. Er beschreibt das Gefühl eines guten Schlags sehr launig: „Das ist so, wie wenn du mit einem Messer in leicht aufgewärmte Butter fährst, ein Brot beschmierst, es mit Salz und Kresse verfeinerst und dann hineinbeißt.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.