Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Spannendes Projekt

Olympia-Rodelhelden haben Modelabel gegründet

Wintersport
31.05.2026 06:30
Thomas Steu (links) und Jonas Müller (re.) haben mit ihren Teamkollegen Nico Gleirscher und Noah ...
Thomas Steu (links) und Jonas Müller (re.) haben mit ihren Teamkollegen Nico Gleirscher und Noah Kallan ein Modelabel gegründet.(Bild: APA/HANS KLAUS TECHT)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Die Rodel-Helden Thomas Steu und Jonas Müller verzückten bei den Olympischen Spielen mit ihren Silbermedaillen und flotten Sprüchen die Fans. Auch bei ihrem Besuch bei den Austrian Alpine Open in Kitzbühel zeigten sie, dass sie nicht auf den Mund gefallen sind. Dazu verrieten die beiden, dass sie mit ihren Teamkollegen Nico Gleirscher und Noah Kallan ein Modelabel gegründet haben.

0 Kommentare

Unter den 21.500 Fans an den ersten drei Tagen der Austrian Alpine Open in Kitzbühel waren auch zwei Rodel-Helden. Thomas Steu, der bei Olympia in Cortina mit Wolfgang Kindl Silber im Doppelsitzer gewann, ist voll reingekippt in den Golfsport. Er beschreibt das Gefühl eines guten Schlags sehr launig: „Das ist so, wie wenn du mit einem Messer in leicht aufgewärmte Butter fährst, ein Brot beschmierst, es mit Salz und Kresse verfeinerst und dann hineinbeißt.“

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
31.05.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
109.034 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
103.399 mal gelesen
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
87.112 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1835 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1486 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1162 mal kommentiert
Mehr Wintersport
Sport Tv Logo
Spannendes Projekt
Olympia-Rodelhelden haben Modelabel gegründet
Bilder aufgetaucht
Steht jetzt auch ÖSV-Ass vor Wechsel zu Van Deer?
Bei Eissport-Bewerben
Lyon soll bei Winterspielen 2030 Nizza ersetzen
„Beunruhigend“
„Nicht mehr ertragen!“ Augen-OP bei Biathlon-Star
Traumpaar legt los
Shiffrin und Kilde wieder gemeinsam auf der Piste

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf