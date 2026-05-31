Olympia-Rodelhelden haben Modelabel gegründet

Unter den 21.500 Fans an den ersten drei Tagen der Austrian Alpine Open in Kitzbühel waren auch zwei Rodel-Helden. Thomas Steu, der bei Olympia in Cortina mit Wolfgang Kindl Silber im Doppelsitzer gewann, ist voll reingekippt in den Golfsport. Er beschreibt das Gefühl eines guten Schlags sehr launig: „Das ist so, wie wenn du mit einem Messer in leicht aufgewärmte Butter fährst, ein Brot beschmierst, es mit Salz und Kresse verfeinerst und dann hineinbeißt.“