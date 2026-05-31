Windkraft im Ländle: Das sind die Fakten!

„Windräder machen krank“, „Windräder töten Vögel“, „Bei uns bringt das ohnehin nichts“ – kaum ein Energiethema wird in Vorarlberg derzeit so emotional diskutiert wie die Windkraft. Spätestens, seit mit dem Pfänder, dem Bödele oder der Alpe Rauz mögliche Standorte benannt worden sind, kocht die Debatte hoch. Mittlerweile wurden zwei weitere Gebiete ins Visier genommen: die Schuttannen in Hohenems sowie der Klaratsberg in Egg. Bei der „Energie Lounge“ im „vorarlberg museum“ am Dienstagabend ging es vor allem auch darum, Fakten und Emotionen auseinanderzuhalten. Veranstaltet wurde die Diskussion vom Energieinstitut Vorarlberg. Mit dabei waren unter anderem Naturschutzanwältin Katharina Lins, der mittlerweile zurückgetretene Energielandesrat Daniel Allgäuer und Windkraftexperte Dominik Schwärzler von „Knollconsult“.