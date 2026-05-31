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Echt haarig! Das waren die schrägsten WM-Frisuren

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
31.05.2026 06:41
(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser

Vokuhila, Pferdeschwanz oder doch Rastalocken – die „Krone“ durchforstete das Archiv für die weltmeisterliche Haarschnitt-Hitliste.

Star-Friseur Dieter Ferschinger kürte die Top 5.

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Über die Frisur von David Beckham wurde oft mehr geschrieben als über manche seiner fußballerischen Leistungen. Er zeigte: Fußball kann auch Mode sein. Doch was waren die schrägsten Frisuren der WM-Geschichte?

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