Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Konsequenzen drohen

Haften für neuen ORF-Chef: Nervosität wächst

Innenpolitik
31.05.2026 06:45
Bei verantwortungsbewussteren Stiftungsratsmitgliedern wächst die Sorge.
Bei verantwortungsbewussteren Stiftungsratsmitgliedern wächst die Sorge.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Klaus Herrmann
Von Klaus Herrmann
0 Kommentare

Mauschelei, Intrigen, Kuhhandel – und am Ende platzt womöglich erst alles? Was sich rund um die Bestellung des neuen ORF-Generaldirektors abspielt, geht auf keine Kuhhaut. Warum, fragen sich viele, will ÖVP-Bundeskanzler Stocker ohne Rücksicht auf Verluste seinen Kandidaten Clemens Pig durchsetzen?

Wie kann es sein, dass Jurist Stocker riskiert, dass die Bestellung seines Kandidaten rechtlich zu Fall gebracht wird?

Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Geschäftsführender Chefredakteur(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Denn längst werden die Messer rundum gewetzt. Wie die „Krone“ berichtete: Es drohen wegen Absprache und Festlegung auf einen Kandidaten lange vor Ende der Bewerbungsfrist unter anderem Anfechtungen wegen Amtsmissbrauchs durch Postenschacher wie wegen möglicher Nichteinhaltung der neuen EU-rechtlichen Vorgaben. Schadenersatzklagen sind ebenso möglich wie Klagen wegen Diskriminierung.

Lesen Sie auch:
Thurnhers Zukunft nach Pigs Übernahme bleibt derzeit wohl noch offen.
Noch vor der Bewerbung
Pig droht bei Wahl zum ORF-Chef ein Rechtsstreit
27.05.2026
ORF-Wahlkampf brutal
„Unglücklich“: DAS glauben wir dem Favoriten gern
30.05.2026

Während man aber beim Kanzler wie bei den Stiftungsratsvorsitzenden von SPÖ und ÖVP annimmt, dass sie darauf setzen, über die üble Optik einer willfährigen Pig-Bestellung würde bald Gras wachsen, wächst bei den verantwortungsbewussteren Stiftungsratsmitgliedern die Sorge, sie könnten haftbar gemacht werden, wenn sie sich als Handlanger politischer Mauschelei hergeben.

U-Ausschuss, Gerichtsverfahren, ein gelähmter ORF: Das kann die Regierung doch nicht wollen.

Einen schönen Sonntag mit Ihrer „Krone“!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
31.05.2026 06:45
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wiener Elektro Tage
„Elektromobilität ist gekommen, um zu bleiben!“
Tragischer Unfall
Heftige Windböen blasen Baukran um: Kranführer tot
Gewaltige Staubwand
Sandsturm wälzt sich über Touristenattraktion
Der Einsatz in dem verzweigten und teilweise gefluteten Höhlensystem gestaltete sich schwierig.
„Suchen weiter“
Laos: 5 der 7 eingeschlossenen Goldsucher gefunden
Diese Melonen haben einen Rekordpreis erzielt.
Rekord bei Auktion
Zwei Yubari-Melonen für 31.100 Euro versteigert!
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
109.237 mal gelesen
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
104.658 mal gelesen
Tirol
1020 Mitarbeiter machen 561 Millionen Euro Umsatz
88.407 mal gelesen
Florian, Fritz junior, Dieter, Gerald Unterberger und Josef Gruber am Dach des Firmensitzes in ...
Innenpolitik
FPÖ feiert 70er mit Schlagerstar Roberto Blanco
1487 mal kommentiert
Kickl wird eine Rede halten, Blanco singen. 
Tirol
Demo beendet: Brenner-Bilanz sorgt für Staunen
1171 mal kommentiert
Gericht
Versuchte Vergewaltigung: Keine Haft für Afghanen
1157 mal kommentiert
Das Opfer ist erst 16 Jahre alt (Symbolbild).
Mehr Innenpolitik
Verhandlungen mit USA
Teherans Milliarden werden zum Preis für Frieden
Echt jetzt?
Paket-Steuer und Streaming-Abgabe sind großartig
Nach ÖVP-Neos-Blockade
Neuer SPÖ-Vorstoß zur Wehrdienstreform
Konsequenzen drohen
Haften für neuen ORF-Chef: Nervosität wächst
Im Netz bedroht
Doskozil als Opfer von politischem Cyber-Mobbing
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf