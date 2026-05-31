Haften für neuen ORF-Chef: Nervosität wächst

Während man aber beim Kanzler wie bei den Stiftungsratsvorsitzenden von SPÖ und ÖVP annimmt, dass sie darauf setzen, über die üble Optik einer willfährigen Pig-Bestellung würde bald Gras wachsen, wächst bei den verantwortungsbewussteren Stiftungsratsmitgliedern die Sorge, sie könnten haftbar gemacht werden, wenn sie sich als Handlanger politischer Mauschelei hergeben.