Mexikos Präsidentin schenkt Indigener ihr Ticket

Barfuß und in traditioneller Kleidung

Die Indigene Yolett Cervantes Cuaquehua aus dem östlichen Bundesstaat Veracruz war die Siegerin eines Wettbewerbs mit mehr als tausend Teilnehmerinnen. Dabei sollten junge Frauen in einem Video ihr Talent im Umgang mit dem Ball zeigen. Barfuß und in traditioneller Kleidung stellte die Siegerin ihre Fähigkeiten auch auf der Pressekonferenz der Präsidentin zur Schau, nachdem sie den Preis erhalten hatte.