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Ex-Star um Aufstieg

Hinteregger: „Jetzt ist dann wirklich Schluss!“

Fußball Unterhaus
29.05.2026 22:40
Martin Hinteregger
Martin Hinteregger(Bild: Hermann Sobe)
Porträt von Claudio Trevisan
Porträt von Lukas Töfferl
Von Claudio Trevisan und Lukas Töfferl

Ex-ÖFB-Star Martin Hinteregger spielt am Samstag gleich zwei Partien an einem Tag: Zuerst beim Promi-Match des KAC in Klagenfurt, dann mit seinem Unterliga-Heimatverein Sirnitz um den Aufstieg in die Kärntner Liga. Guido Burgstaller verletzte sich beim Möbelschleppen. Transfernews gibt‘s indes bei Feldkirchen.

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Star-Parade in der Klagenfurter Magazingasse! Am Samstag (30. Mai, 12 Uhr) fordern die Eishockey-Cracks des KAC ehemalige Fußballgrößen beim „Legenden-Match“ heraus. Mit dabei sind Raphael Herburger, Martin Schumnig oder Fabian Hochegger sowie Manny Weber oder Martin Hinteregger (siehe Link unten). Guido Burgstaller schaut vorbei, kickt aber nicht mit – er half seinem Kumpel Fabian Miesenböck beim Siedeln, verletzte sich dabei unglücklich an der Zehe!

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