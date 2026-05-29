Hinteregger: „Jetzt ist dann wirklich Schluss!“

Ex-ÖFB-Star Martin Hinteregger spielt am Samstag gleich zwei Partien an einem Tag: Zuerst beim Promi-Match des KAC in Klagenfurt, dann mit seinem Unterliga-Heimatverein Sirnitz um den Aufstieg in die Kärntner Liga. Guido Burgstaller verletzte sich beim Möbelschleppen. Transfernews gibt‘s indes bei Feldkirchen.
Star-Parade in der Klagenfurter Magazingasse! Am Samstag (30. Mai, 12 Uhr) fordern die Eishockey-Cracks des KAC ehemalige Fußballgrößen beim „Legenden-Match“ heraus. Mit dabei sind Raphael Herburger, Martin Schumnig oder Fabian Hochegger sowie Manny Weber oder Martin Hinteregger (siehe Link unten). Guido Burgstaller schaut vorbei, kickt aber nicht mit – er half seinem Kumpel Fabian Miesenböck beim Siedeln, verletzte sich dabei unglücklich an der Zehe!
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