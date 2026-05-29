Hinteregger: „Jetzt ist dann wirklich Schluss!“

Star-Parade in der Klagenfurter Magazingasse! Am Samstag (30. Mai, 12 Uhr) fordern die Eishockey-Cracks des KAC ehemalige Fußballgrößen beim „Legenden-Match“ heraus. Mit dabei sind Raphael Herburger, Martin Schumnig oder Fabian Hochegger sowie Manny Weber oder Martin Hinteregger (siehe Link unten). Guido Burgstaller schaut vorbei, kickt aber nicht mit – er half seinem Kumpel Fabian Miesenböck beim Siedeln, verletzte sich dabei unglücklich an der Zehe!