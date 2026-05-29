Iran gewinnt WM-Testspiel gegen Gambia

Verlegung des WM-Quartiers hatte für Wirbel gesorgt

Zuletzt hatte die Verlegung des WM-Quartiers der Iraner von den USA nach Mexiko für Wirbel gesorgt. Der neue Standort wird die an der Grenze zu den USA gelegene Stadt Tijuana sein. Ursprünglich sollte Irans Nationalteam während der Endrunde in Tucson im US-Bundesstaat Arizona logieren.