Neuer ORF-Chef: Diese Namen sind aktuell im Spiel

Herausforderer können sich noch präsentieren

Die Wahl des Favoriten Clemens Pig ist zumindest offiziell noch nicht fix. Wie berichtet, findet bis zur finalen Entscheidung noch eine Gesprächsrunde mit der Findungskommission statt, die bekanntlich durch die von allen Seiten kritisierten Partei-Freundeskreise besetzt wird. Auch ein öffentliches Hearing findet statt. In diesen Runden haben die Herausforderer zumindest noch die Chance, sich zu zeigen.