Neue Regionalliga ist nur bei den Steirern ein Hit

Ist die Reform der Regionalliga schon vor ihrer ersten Spielzeit gescheitert? Vereine in Oberösterreich, Salzburg und Kärnten gehen reihenweise vor dem neuen Format in Deckung. In der künftigen Regionalliga Nord (Salzburg und Oberösterreich) wird sogar schon über eine spontane Verkleinerung auf nur noch 14 Vereine diskutiert.