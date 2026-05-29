Neue Regionalliga ist nur bei den Steirern ein Hit

Die Reform der dritthöchsten Spielklasse im österreichischen Fußball stößt in vielen Bundesländern plötzlich auf Ablehnung. Die Steiermark gibt sich hingegen als Musterschüler. Warum im Winter trotzdem schon wieder alles anders sein könnte.
Ist die Reform der Regionalliga schon vor ihrer ersten Spielzeit gescheitert? Vereine in Oberösterreich, Salzburg und Kärnten gehen reihenweise vor dem neuen Format in Deckung. In der künftigen Regionalliga Nord (Salzburg und Oberösterreich) wird sogar schon über eine spontane Verkleinerung auf nur noch 14 Vereine diskutiert.
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