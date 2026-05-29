Angst und völlige Erschöpfung im Klettersteig

Die Hitze und die Anstrengung waren einem Pärchen aus Tschechien zu viel. Die beiden waren gerade mit Freunden dabei, den Klettersteig auf der Drachenwand zu besteigen, als sie die Kräfte verließen. Sie setzten in der Folge einen Notruf ab.
Eine 25-jährige Tschechin und ihr 24-jähriger Lebensgefährte bestiegen am Freitag gemeinsam mit fünf Freunden den Drachenwand Klettersteig in St. Lorenz. Der Klettersteig weist eine Schwierigkeit von C/D auf und überwindet etwa 400 Höhenmeter. Die Gruppe startete ihre Tour gegen 9 Uhr, wobei sich die 25-Jährige und ihr Partner im weiteren Verlauf von ihren Freunden trennten, da die beiden nur langsam vorankamen.
Angst wurde größer
Gegen 15.20 Uhr hatte das Paar etwa drei Viertel des Steiges absolviert, jedoch war die 25-Jährige zu diesem Zeitpunkt am Ende ihrer Kräfte, bekam zunehmend Angst und konnte nicht mehr weiter. Unmittelbar vor einer Seilbrücke sah sich die Frau daher gezwungen, einen Notruf abzusetzen. Es wurde der Polizeihubschrauber Libelle alarmiert, gleichzeitig stiegen Kräfte der Bergrettung Mondsee zu den Personen auf.
Rettung mit dem Hubschrauber
Der Polizeihubschrauber führte eine Rettung mit dem Tau durch und konnte die Frau um 16.35 Uhr erschöpft und zitternd, jedoch unverletzt im Tal absetzen. Der Lebensgefährte der Frau wurde durch die Bergrettungskräfte zur nächstgelegenen Forststraße begleitet und mittels Einsatzfahrzeug zurück zum Ausgangspunkt gebracht.
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