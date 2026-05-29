Angst und völlige Erschöpfung im Klettersteig

Angst wurde größer

Gegen 15.20 Uhr hatte das Paar etwa drei Viertel des Steiges absolviert, jedoch war die 25-Jährige zu diesem Zeitpunkt am Ende ihrer Kräfte, bekam zunehmend Angst und konnte nicht mehr weiter. Unmittelbar vor einer Seilbrücke sah sich die Frau daher gezwungen, einen Notruf abzusetzen. Es wurde der Polizeihubschrauber Libelle alarmiert, gleichzeitig stiegen Kräfte der Bergrettung Mondsee zu den Personen auf.