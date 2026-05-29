Steinlechner und Straka spielen vorne mit!

Guter Freitag für Straka

Ansprechend war auch dessen zweite Runde, auch wenn der 33-Jährige auf der dritten Bahn zunächst einen Schlagverlust kassierte. Danach kam Straka in die Gänge. Der Weltranglisten-18. erarbeitete sich viele Chancen, die er in fünf Birdies ummünzte. „Ich habe heute wirklich gut gespielt, den Ball gut getroffen. Ich habe einige gute Putts gespielt, habe mich aber ein paar Mal verlesen. Ein paar Mal war die Geschwindigkeit nicht richtig. Aber im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden“, lautete die Tagesbilanz des zweifachen Ryder-Cup-Siegers.