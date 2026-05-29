Vorsicht bei diesem Epileptiker-Kindersirup!

Beim Öffnen einer original verschlossenen Braunglasflasche der Arzneispezialität (Zulassungsnummer 17.127, Verfalldatum 31.12.2030) habe eine Privatperson Glassplitter in der Flasche vorgefunden, heißt es. „Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Flaschen derselben Charge betroffen sind und diese Glassplitter enthalten“, so die AGES.