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Vorsicht bei diesem Epileptiker-Kindersirup!

Österreich
29.05.2026 21:29
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Symbolbild(Bild: megaflopp - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Wegen einer möglichen Kontamination mit Glassplittern hat die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Freitag einen Rückruf für das Arzneimittel Convulex 50 mg/ml in Sirup-Form für Kinder veröffentlicht.

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Beim Öffnen einer original verschlossenen Braunglasflasche der Arzneispezialität (Zulassungsnummer 17.127, Verfalldatum 31.12.2030) habe eine Privatperson Glassplitter in der Flasche vorgefunden, heißt es. „Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass auch weitere Flaschen derselben Charge betroffen sind und diese Glassplitter enthalten“, so die AGES.

Medikament für Epileptiker
Convulex 50 mg/ml - Sirup für Kinder ist für die Behandlung epileptischer Anfallsformen zugelassen. Zurzeit befindet sich laut den Angaben eine Charge (Chargennummer M00651) des betroffenen Produktes am österreichischen Markt. Die Zulassungsinhaberin G.L. Pharma GmbH hat deshalb einen vorsorglichen Rückruf eingeleitet. 

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Packungen sollen nicht weiter verwendet werden
Packungen der Arzneispezialität sollen nicht weiter verwendet werden. Packungen der Charge M00651 können in allen österreichischen Apotheken zurückgegeben werden.

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