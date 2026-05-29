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„Beunruhigend“

„Nicht mehr ertragen!“ Augen-OP bei Biathlon-Star

Biathlon
29.05.2026 21:13
Lou Jeanmonnot
Lou Jeanmonnot(Bild: GEPA)
Porträt von Hannes Maierhofer
Von Hannes Maierhofer

Angesichts ihrer jüngsten Fabel-Saison mag man es beinahe nicht glauben, aber tatsächlich ist Biathlon-Superstar Lou Jeanmonnot seit Langem von Problemen mir ihrer Sehkraft gepeinigt worden – bis jetzt: Denn die Französin hat sich nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, sich einer Operation an den Augen zu unterziehen! Die Kontaktlinsen, auf die sie bisher angewiesen war, habe sie „nicht mehr ertragen ...“

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Die frischgebackene Gesamtweltcup-Siegerin und dreifache Medaillengewinnerin bei den Olympischen Winterspielen von Mailand und Cortina habe nach französischen Medienangaben am Donnerstag in ihrem Heimatort Doubs einen Laser-Eingriff vornehmen lassen. Die Operation, die pro Auge in der Regel nur wenige Minuten in Anspruch nimmt, soll gut verlaufen und Jeanmonnot bereits in Kürze wieder voll auf dem Damm sein.

Lou Jeanmonnot
Lou Jeanmonnot(Bild: AFP/FRANCK FIFE)

Irritierende Licht-Spiegelungen
Was die Französin im Alter von 27 Jahren letztlich zur Überzeugung brachte, ihre Kurzsichtigkeit operativ behandeln zu lassen, ist dabei schnell erklärt: Wie sie gegenüber „Le Progres“ meinte, seien insbesondere Nachtrennen zu einem Ärgernis für sie geworden, weil es durch die Kontaktlinsen zu irritierenden Licht-Spiegelungen gekommen sei.

Etwas gesorgt hatte sie sich vor dem Eingriff wenig überraschend trotz der normalerweise guten Verläufe derartiger Operationen schon. „Das ist schon etwas beunruhigend, immerhin handelt es sich bei meinen Augen um mein Arbeitsinstrument ...“

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