„Nicht mehr ertragen!“ Augen-OP bei Biathlon-Star

Angesichts ihrer jüngsten Fabel-Saison mag man es beinahe nicht glauben, aber tatsächlich ist Biathlon-Superstar Lou Jeanmonnot seit Langem von Problemen mir ihrer Sehkraft gepeinigt worden – bis jetzt: Denn die Französin hat sich nach reiflicher Überlegung dafür entschieden, sich einer Operation an den Augen zu unterziehen! Die Kontaktlinsen, auf die sie bisher angewiesen war, habe sie „nicht mehr ertragen ...“